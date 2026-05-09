Araçta yolcu olarak bulunan H.E. (K-58) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra Nöroşirürji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Kazada yaralanan sürücü Ş.G.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki S.K., kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre kaza, 8 Mayıs saat 19.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.G.K. (K-32), yönetimindeki RU 741 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Araç, yaklaşık 4 metre derinlikteki toprak alana düştükten sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu.

