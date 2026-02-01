Fileleftheros’un ekonomi ekinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in son dönemde Arap ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Güney Kıbrıs’a yatırım konuları da ele alındı.

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos gazeteye verdiği özel söyleşide coğrafik konumu, AB’ne tam üye olması, elde ettiği ekonomik sonuçlar ve AB dönem başkanlığı nedeniyle siyasi ve ekonomik alanda ilişkilerini iyileştirmek için komşu ülkelerde seferberlik yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda Güney Kıbrıs’a, önceliği olan ve ihtiyaç duyulan alanlarda yatırım konularının da ele alındığını, bu alanlardan birinin de enerji olduğunu belirten Keravnos, Vasiliko Doğal Gaz kabul terminali ve Yunanistan ile elektrik bağlantısını öngören Great Sea Interconnector /GSI projesine ve var olan risklere değinirken “bu projelerin ilerlemesi için çabalıyoruz” dedi.

Haftalık Kathimerini ise “Terminalin Tamamlanması İçin Birleşik Arap Emirlikleri’ne Doğru” başlıklı haberinde Rum Yönetiminin, yarım kalan Vasiliko Doğal Gaz kabul terminalinin inşaat işlerinin tamamlanması için Birleşik Arap Emirlikleri’ni Vasiliko’daki projeye dahil etme seçeneğini incelediğini yazdı. Gazete Enerji Bakanı Miahalis Damianos’un, bu meselenin başlangıç aşamasında olduğunu ve zaman zaman BAE ile temaslarında gündeme geldiğini söyledi.