Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları aktaran polis müfettiş muavini Ömer Çakır, 30 Nisan’da, saat 19.50’de, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu kenarında, Korkuteli’nde sakin Muhammet İkbal Köksal’a, park halindeki aracına bindiği esnada meçhul bir kişi tarafından 3 el ateş edildiğini, kurşunlardan birinin müştekinin kalça kısmına, birinin aracın ön kapısına, diğerinin ise aracın ön camına isabet ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, huzurda bulunan zanlı D.Z’nin müştekiyle, Kurtuluş köyü kavşağı yakınında bir arazi yüzünden aralarında husumet bulunduğunun ve zanlının, 28 Nisan’da müştekiyi tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine bir gün tutuklu kaldığını, ancak serbest kaldığını 29 Nisan’da, müştekinin akrabasına yabancı bir telefon numarasından mesaj atarak, “sen de damadın da ayağınıza sıktınız, sizi bitireceğim” şeklinde tehdit içerikli mesaj attığını açıkladı.

Polis müfettiş muavini Ömer Çakır, zanlının 6 Mayıs’ta tespit edildiğini evinde ve işyerinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade etti. Polis zanlının yapılan sorgusunda, cep telefonunu kendilerine vermek istemediğini ve telefonun yerini söylemediğini, baz istasyonu incelemesi bakımından zanlının telefonunun büyük önem taşıdığını belirtti. Polis, telefonun halen arandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.