Sezon başında Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan Arda Güler için İspanyol basınından farklı bir takıma kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Milli futbolcunun ritim yakalayabilmesi için farklı bir takıma kiralanacağı öne sürülürken Arda'dan bu iddialara yanıt geldi.

Defensa Central'in hagberine göre Arda Güler, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için daha çok çalışacağım, şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Isınma yeleğini fırlatmıştı

Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki göstermişti.