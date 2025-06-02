Haber: Pelin Yükselay

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Güney Kıbrıs’ın mülkiyetle ilgili tutumunu değerlendirdi, ‘Güney Kıbrıs duvara toslayacak’ dedi. Güney Kıbrıs’ın mülkiyetle ilgili tutuklamalarını ‘enteresan’ ve ‘anlamakta zorluk çekiyorum’ diyerek değerlendiren Arhun, KKTC’de Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) olduğuna dikkat çekerek, ‘nasıl oluyor da Güney Kıbrıs bu konuyu bölge götürüyor?’ diye sordu. Mülkiyette yaşanan tutuklamalar ve mevcut durumda bir çelişki olduğunu dile getiren Arhun, Avrupa Birliği’nin (AB) bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’a Taşınmaz Mal Komisyonu’nu hatırlatması gerektiğini söyleyen Arhun, “Güney Kıbrıs mantıksız hareketler yapıyor ve duvara toslayacaklar. İnşaat sektörü durmuş durumda, yaprak kımıldamıyor. Herkeste bir huzursuzluk var. Bu işten ekmek yiyen yan sektörler de endişeli bir halde. Mesele bana AB’den çözülecek gibi geliyor” ifadelerini kullandı.

“Asgari Ücret amacından şaştı…”

Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’a açıklamalarda bulunan Arhun, Asgari ücretle ilgili de konuştu, asgari ücretin amacından şaştığını belirtti.

Arhun şunları söyledi:

“Bir yıl önce asgari ücreti yılda üç kez belirleme yoluna gittiler. Hatta otomatik belirleyelim dediler. Bu konu gündeme nasıl geldi, kamu çalışanlarına hayat pahalılığının verilmesi ile geldi. Bunun üzerine kamu emeklilerine ve sosyal sigorta emeklilerine de hayat pahalılığı yansıtıldı. Sosyal sigorta emeklisine hayat pahalılığı yansıtılabilmesi için sosyal sigorta primlerini çoğaltmanız lazım. Bunu da ancak asgari ücreti yükselterek yapabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl asgari ücretliye, onlar düşünüldüğü için değil, sosyal sigorta primlerinin artırılması için üç kez asgari ücret yükseltildi. Bu net bir şekilde yanlış bir yöntemdi. Bu şekilde otomatik bir sistem olamaz çünkü özel sektörde para yok. Siz kamu olarak özel sektörde çalışanın maaşını belirleyemezsiniz. Ücretlerin yukarı çıkması çoğu işletmenin kapatmasına neden oldu. Durum sürdürülebilir olmadığını her kesim görünce geri adım atıldı”

“Kamuda başlangıç maaşı asgari ücret olmalı”

Sektörel asgari ücretin senelerdir konuşulduğunu da belirten Arhun, bunun mümkün görünmediğini kaydetti. Arhun, “Örneğin şu an inşaat sektörü Güney Kıbrıs’ın mülkiyetteki tutuklamaları nedeniyle geriye gidiyor. Peki oradaki çalışanların ücreti nasıl olacak da yukarıya çıkacak? Zaten çalışmıyor sektör, durmuş. Başka sektörler de var mülkiyetteki tutuklamalardan olumsuz etkilenen. Bir sektör durmuş noktada iken nasıl ücret artıracaksınız? Bunun yanında bir de yabancı iş gücü var. 3’üncü dünya ülkelerinden yabancı işçi getiriyorlar, bunlara da asgari ücret verin diyorlar. Asgari ücret Pakistan’da 100 dolar. Neden ben burada çalışan Pakistanlıya bin dolar asgari ücret vereyim? Biz onlara yatma yeri de veriyoruz. Hükümetin hedefi asgari ücret politikalarını yeniden belirlemekse biz de dahil her kesimi çağırıp konuşmalı. Bana göre, kamuda başlangıç maaşı da asgari ücret olmalı” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret artacak, pahalılık da artacak”

Hayat pahalılığından şikâyet edildiğini belirten Arhun, pahalılığın maaş artışları ile azalmayacağını, bunun pahalılığı daha da körükleyeceğini kaydetti. Ücretlerin işletmelerin temel girdisi olduğunu belirten Arhun, asgari ücretteki artışın ürün fiyatlarına yansımasının doğal olduğunu söyledi. Asgari ücret yanı sıra işletmelerin yakıt, elektrik gibi girdileri de bulunduğunu hatırlatan Arhun, ‘Bunlar da artıyor hatta hükümet artırıyor, neden bunlar ücretlerin konuşulduğu kadar konuşulmuyor?’ diye sordu.

“Etiket denetimi fiyat istikrarı getirmeyecek”

“Etiket denetimi fiyat istikrarı getirir mi?” sorusu üzerine de Arhun, devletin bunu nasıl yapabileceğini bilmediğini belirterek, ‘bu uygulama ile fiyatlar kontrolüm altındadır diyebilirler ama fiyat düşürme noktasında bir şey yapamazlar” dedi.