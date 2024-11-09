Göz kapağı ameliyatlarının ülkemizde başarıyla yapıldığını belirten Arifoğlu, bu tür ameliyatların sadece kozmetik değil, görme açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Kadın veya erkeklerde fark etmeksizin zaman zaman genetik olarak ortaya çıkabilecek bir sorun olduğunu ifade eden Arifoğlu “zaman zaman doğuştan gelen bozukluklar zaman zaman da yaşlılığa bağlı deformeler görebiliyoruz sadece üst kapak değil ayrıca alt kapaklarda da gördüğümüz yapısal bozuklukları cerrahi operasyonlarla giderebiliyoruz” dedi.

“AMELİYAT ÖNCESİ YAPILACAK TETKİKLER ÇOK ÖNEMLİ”

Ameliyat öncesi yapılacak tetkiklerin de çok önemli olduğunu belirten Arifoğlu, “hasta bize başvurduğu zaman öncesinde hastanın rahatsızlıkları ile ilgili tetkikler detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Kullandığı ilaçlar dikkate alınmalıdır. Örneğin kan inceltici, tansiyon ilacı, kolestrol, kalp muayenesi gibi özellikle dikkat ettiğimiz konular vardır.” İfadelerini kullandı.

Elit Yaşam programında konuşan Arifoğlu, bu tür ameliyatların Devlet Hastanesinde de yapıldığına dikkat çekerek “yalnız orada sadece görme bozukluğu varsa yapılıyor kozmetik amaçlı olursa hasta özelde yaptırıyor” dedi.

“TRAFİK KAZALARI DAHİL BİRÇOK HUSUSTA PLASTİK CERRAHİNİN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR”

Dr.Kenan Arifoğlu plastik cerrahi alanının geniş olduğunu belirterek, “trafik kazaları dahil bir çok hususta plastik cerrahinin önemi büyüktür” dedi.

Arifoğlu “özellikle trafik kazalarında kişinin vücut bütünlüğü elbette önceliktir lakin yüzde veya ellerde kollarda meydana gelen hasarların ameliyat edilmesinde plastik cerrahi yöntemleri kişinin hayat kalitesini sonraki yaşamında etkiliyor bu nedenle hekimlerin de kendilerini dikiş teknikleri konusunda geliştirmeleri çok önemlidir” dedi.

ARİFOĞLU UYARDI: İNSAN ANATOMİSİ İYİ BİLİNMELİ

Arifoğlu bu alanda en önemli konunun insan anatomisinin detaylı ve iyi bilinmesi olduğuna vurgu yaparak “Yapılacak operasyon ne olursa olsun anatomiyi bilmiyorsanız hastanın talebine cevap veremezsiniz” ifadelerini kullandı.

“HASTA İKİ GÜN İÇERİSİNDE NORMAL HAYATINA DÖNEBİLİYOR”

Göz kapağı ameliyatlarının sıklıkla yapıldığını kaydeden Arifoğlu, “her şey yolunda gittiği takdirde hasta iki gün içerisinde normal hayatına dönebiliyor fakat evde de gerekli özeni göstermelidir hijyen önemli” dedi.

Dr. Arifoğlu göz kapağı ameliyatlarının lokal anastazi ile yapılabileceğine de dikkat çekerek 40-45 dakikada tamamlanan bir operasyon olduğunu belirtti.