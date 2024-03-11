Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu'nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşması üzerine yaptığı konuşmada, ülkede toplu taşıma eksikliğine işaret ederek, toplu taşıma projesinin mutlaka hayata geçirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Arıklı, Trafikte Avrupa Birliği standardında çalışmaların yanı sıra, Aselsan’ın yapacağı trafik kamera sistemi ile akıllı sinyalizasyon ve elektronik kantarlar vasıtasıyla ağır araçların ölçülüp polise bildirileceğini, cezaların anında araç sahibinin cep telefonuna iletileceğini belirtti.

"417 bin kayıtlı araç var"

Yeni araç kayıtlarının yıllık 20 bin civarında olduğunu, mevcutta 417 bin kayıtlı araç bulunduğunu ve bunların 385 bininin yürüyen olduğunu ifade eden Arıklı, mevcut yolların araç sayısını kaldırmasının mümkün olmadığını, o yüzden altyapı ve toplu taşıma sistemi çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Arıklı, mevcut kamera hız tespit kameralarının (sözleşme ile değil) satın alındığını ve yeni kurulacak sistemin, tebliğ sorununu da çözeceğini ifade etti.

“Kaçak taksi” konusundaki eleştiri ve şikayetleri de dinleyen Arıklı, kaçak taksicileri “emek hırsızlığı” yapmakla suçladı, cezaları artıracaklarını ancak kaçak taksi işini yapanların yine taksiciler olduğunu söyledi.

Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yeniden söz alarak, amaçlarının “üzüm yemek” olduğunu ifade etti ve Milli Eğitim Bakanı’ndan daha net çözümler beklediklerini kaydetti. Erhürman, yasal olarak yapılacak düzenlemelere onay vermeye hazır olduklarını ifade ederek, ülkede kurulan üniversitelerin denetiminin önemine işaret etti.