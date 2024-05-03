Asayiş denetimleri kapsamında; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi ve kullanımlarındaki araçlarda ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 5 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 50 Stg., 200 ABD doları ve 800 TL nakit para tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

441 sürücüye yasal işlem

Trafik denetimleri kapsamında; toplam 1657 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 441 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı ve 49 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 253’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 84’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.