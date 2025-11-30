Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bilişim Adası Kıbrıs” vizyonunun Kıbrıs Türk halkı için ortaya konulan en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, bilişim sektörünün ülkeye ciddi ekonomik katkı sağlayabilecek stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

Arıklı, bilişim sektörünün yıllık kapasitesinin 1,5 trilyon dolar olduğunu, 2030 yılında ise bu rakamın 7 trilyon doları aşmasının öngörüldüğünü ifade etti. Özellikle yazılım alanında sektörün temel ihtiyacının güçlü bir altyapı ve güvenli bir ortam olduğuna dikkat çekti.

Bu çerçevede fiber altyapı projesinin hayati önem taşıdığını söyleyen Arıklı, “Ambargo ve izolasyonları aşabileceğimiz, ülkemize büyük gelirler kazandırabileceğimiz bu sektörün en önemli ayağı FİBER PROJESİ’dir” dedi. Ayrıca 4.5G ve 5G ihalesinin başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Arıklı, 5G’ye geçiş için geri sayımın sürdüğünü kaydetti.

“Eğitim Adası Kıbrıs ve Turizm Adası Kıbrıs’tan sonra şimdi de Bilişim Adası Kıbrıs hedefiyle ilerliyoruz” diyen Arıklı, önceki gün Antalya’da Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’deki sektör temsilcilerine bu vizyonu aktardıklarını belirtti. Arıklı, etkinlikte Kıbrıs’ın bilişim alanındaki hedeflerinin ilgi gördüğünü ve karşılıklı bilgi alışverişinin verimli geçtiğini söyledi.