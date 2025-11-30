KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, “nitelikli, laik kamusal eğitimin bitirildiği, sahtekarlık, yolsuzluk, torpil, rüşvet düzeni yaratıldığı ve bundan nemalananların yargılanmadığı” ileri sürüldü ve “basın emekçilerine, gazetelere, sendikalara, sendikacılara, kadın siyasetçilere saldırı yapıldığı” savunuldu.

Açıklamada, öğretmenlerin bilimsel, laik eğitim ve demokratik, laik toplum yapısı için eşitlik, adalet, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verdiği belirtildi.

“Sistematik faşizan saldırılar, baskılar, tehditler, susturmak, korkutmak, mücadeleyi bitirmek amacıyla sürdürülmekte, yasal mücadele araçlarını kullanan öğretmene bu amaçla haksız soruşturmalar açılmaktadır” iddiasında bulunulan açıklamada, “Susmayacağımızı, durmayacağımızı, hep birlikte, dayanışmayla direnmeye, mücadeleye devam edeceğimizi ortaya koymayı sürdüreceğiz” denildi.