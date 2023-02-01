Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, kabulde, “Kıbrıs davasında önemli bir dönemece girildiğini, vatana ve millete sahip çıkanların bu mücadeleden galip gelebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti’nin her ilinden derneklerin KKTC ile yakın ilişki kurmaları gerektiğini” söyledi.

Arıklı, “Kıbrıs meselesinin Türkiye’deki gündemin önemli maddelerinden biri olmadığını ancak bu konuda Türkiye halkının bilinçlendirilmesi ve KKTC’nin daha etkin bir şekilde tanıtılması gerektiğini, bu konuda da sivil toplum örgütlerine büyük görev düştüğünü” ifade etti.

Açıklamada Sevinçtekin’in ise “sivil toplum örgütleri olarak Türkiye halkı ile KKTC halkının daha da kaynaşması ve aradaki bağların güçlendirilmesi için üzerlerine düşe görevi yapmaya hazır olduklarını” belirtiği ifade edildi.

Kabulde, KKTC Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk’ün de hazır bulunduğu kaydedildi.