Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Artık ‘kuzey’ demek istemiyoruz; Kıbrıs Türk Devleti…” şeklindeki açıklamasına destek belirtti.
Bakan Arıklı, “Şükür, kurulduğumuz zaman "Devletin adı değişecek" demiştik. 2 yıl önce tekrar gündeme getirmiştik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın da "Kıbrıs Türk Devleti" ifadesini kullanması ile artık dönülmez kutlu bir yola girmemiz kesinleşmiştir...” ifadelerini kullandı.
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