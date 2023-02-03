Bakan Arıklı, “Şükür, kurulduğumuz zaman "Devletin adı değişecek" demiştik. 2 yıl önce tekrar gündeme getirmiştik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın da "Kıbrıs Türk Devleti" ifadesini kullanması ile artık dönülmez kutlu bir yola girmemiz kesinleşmiştir...” ifadelerini kullandı.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı , sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ’ın “Artık ‘kuzey’ demek istemiyoruz; Kıbrıs Türk Devleti…” şeklindeki açıklamasına destek belirtti.

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