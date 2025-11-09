Bakan Arıklı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’inci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 10 Kasım, Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası koruma, onu yaşatma ve ileriye taşıma sorumluluğumuzu hatırladığımız bir gündür.

Atatürk, Türk milletine yalnızca bağımsız bir devlet değil, çağdaş düşüncenin, bilimin ve ilerlemenin yolunu da göstermiştir. Onun “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türk milletinin azim ve kararlılığının simgesi olmuştur.

Bizler, onun ilke ve inkılaplarını rehber edinerek, her alanda daha güçlü, daha üretken, daha çağdaş bir ülke olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk’ün vizyonu, yalnız geçmişin değil, geleceğin de pusulasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."