Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan Berat Kandili nedeniyle yayımmladığı mesajda, Berat Kandili’nin kırgınlıkların geride bırakılması, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mübarek gecede, kalplerimizi kin ve nefretten arındırarak, sevgi ve merhameti çoğaltmalıyız. Berat Kandili’nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.”

Bakan Arıklı, tüm halkın Berat Kandili’ni tebrik ederek, bu anlamlı gecenin duaların kabulüne vesile olmasını diledi.