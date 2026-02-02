Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, KKTC’ye giriş yapacak olan üç şahsın tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabii haplar tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında, 01.02.2026 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, E.Ü. (E-23)’nün tasarrufunda 4 adet, H.K. (E-23)’nin tasarrufunda 4 adet ve A.F.Ö. (K-44)’nün tasarrufunda ise 58 adet satışı yeşil reçeteye tabii hap tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.