İtfaiye raporuna göre, söz konusu tarihler arasında çıkan yangınların muhtemel nedenleri arasında akaryakıt sızıntısı, ısınma kaynaklı ihmal, elektrik kısa devresi, temizlik amacıyla yakma, kişi ya da kişiler tarafından yakma ve çakmakla oynayan bir çocuğun yangına sebebiyet vermesi yer aldı.

Aynı dönemde gerçekleştirilen özel servis olaylarının ise; yangına karşı tedbir alma, doğal afetlere müdahale, can kurtarma çalışmaları, özel görevler ve yangın eğitimleri olduğu belirtildi. Ayrıca tırmanış sırasında düşen ve ayağına depo düşen şahısların kurtarılması, apartman boşluğu ile araç motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması gibi olaylara da müdahale edildiği kaydedildi.

Raporda, hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma kapsamında hastaneye sevk edilmesine yönelik görevlerin de itfaiye ekipleri tarafından yerine getirildiği ifade edildi.