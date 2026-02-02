Başbakan Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek Berat Kandili’ni idrak ederken; gönüllerimizin arınmasını, dualarımızın kabulünü ve birlik duygularımızın güçlenmesini temenni ediyorum.

Bu müstesna gecenin; dargınlıkların geride bırakıldığı, dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarının daha da pekiştiği bir iklime vesile olmasını diliyorum.

Berat Kandili’nin Kıbrıs Türk halkımıza, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”