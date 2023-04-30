Arıklı, ''Şayet doğru ise harika bir haber bu. Bize göre Rum’dan mal satın alan Türk işadamları teşvik edilmeli'' ifadelerine yer verdi.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şöyle;

Güney Kıbrısta bazı yayın organları, Maraşta bir kaç otelin bir Türk işadamı tarafından satın alındığını yazdılar.

Garip olan şey; Güneyde yankı uyandıran bu haberin, Kuzeyde de malum kesimin tepkisine neden olması.

Oysa ortada garipsenecek bir şey yok. Türk Tarafı olarak oluşturulan Yeni Kıbrıs Politikasında, "Maraş'ın kademeli olarak eski kullanıcılarının iskanına açılacağı" ilan edilmişti.

Bu politika gereği Maraşın yakın bir zamanda askeri bölgeden çıkarılıp, TMK ya devredilmesi gündemde. Bunun için "Eşref Saati" bekleniyor.

Maraş iskana açıldıktan sonra, Acapulco Modelinde olduğu gibi orada mal bırakmış Rumlardan mallarını satmak isteyenler varsa, bu malların Türk işadamları tarafından satın alınması mümkün olabilecek.

Malını satmak istemeyen Rumlar ise, Türk yönetiminde iskana açılacak Maraş'ta yaşayabilecekler.

Hal böyle iken, bir Türk işadamının Maraş'ta bir kaç oteli şimdiden satın almasının sakıncası ne olabilirki?

Şayet doğru ise harika bir haber bu. Bize göre Rum’dan mal satın alan Türk işadamları teşvik edilmeli.