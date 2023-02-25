Paylaşımında “Bu ülkenin en büyük talihsizliği, cahillerin şirretlik derecesindeki cesaretidir” diyerek tepkisini dile getiren Arıklı, iki farklı karikatür paylaşarak eleştirilere yanıt verdi.

Arıklı’nın son paylaşımı şöyleydi:

“Bu ülkenin en büyük talihsizliği, cahillerin şirretlik derecesindeki cesaretidir. Bazıları, Karikatür sanatını sadece çizgilerle yapılan komiklik olarak algılayabilir, hatta bunu farklı anlamda kullananları sert şekilde eleştirebilir. Bu normaldir. Anlatırsınız, anlarlar veya anlamazlar. Ciddiye almazsınız. Ama kanaat önderi pozisyonuna bürünen hatta Milletvekili olan yarım porsiyon aydınlar da aynı hatayı yapar ve birçok kişi de onları alkışlarsa, orada bir "Kültür Problemi" olduğu kadar, bir "Algı Problemi de var demektir. Biz sabahleyin "Karikatür" ile ilgili bir paylaşım yaptık. Sonra kin ve nefret kültürü ile donanmış kesimlere fırsat vermemek için o kelimeyi farklı bir kelime ile değiştirdik. Buna rağmen bizim en küçük bir açığımızı arayan malum kesim, hala sosyal medyadan bize hakaret etmeye devam ediyor. Aşağıda biri Dünya Barış ödüllü (1984) iki karikatür var. Sizce bu karikatürler güldürmek amacı mı taşıyor...?