Bakan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “CTP, Meclis’ten istifa etme kararı alsın, Erhan Arıklı olarak partime sormadan milletvekillikten istifa etmeye hazırım” dedi.

“Böyle bir düşünceniz varsa birlikte edelim” ifadelerini kullanan Arıklı, erken seçimin gündemde olmadığının altını çizdi.

Arıklı, “Bir kez daha altını çiziyorum; CTP, Meclis’ten çekilmeye karar verirse, ben de istifa ederim yanlarında olurum” şeklinde konuştu.

“Erken seçimden en karlı çıkacak olan parti YDP”

Erhan Arıklı, erken seçimden en karlı çıkacak olan partinin Yeniden Doğuş Partisi (YDP) olduğunu da öne sürerek, “Bunu ben değil, herkes söylüyor. YDP’nin durdurulamaz yükselişinin herkes farkında. Erken seçim en çok bizim işimize yarar ama ülkenin şu anda erken seçimi kaldıracak durumu olmadığını herkes biliyor” açıklamasını yaptı.