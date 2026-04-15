Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru E. Y., olguları aktardı. Polis, 14 Nisan saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde, kendilerine korna çaldığı gerekçesiyle zanlıların İ. C.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kontrole götürüldüklerini belirtti. Yapılan muayenede W. M.’nin burnunda kırık tespit edildiğini ifade etti.

Polis, bu nedenle İ. C. hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayın aydınlatılabilmesi için kamera görüntülerinin inceleneceğini ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş. G., zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri verdi.