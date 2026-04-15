Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru E. K., olguları aktardı. Polis, zanlı Y. A.’nın 14 Nisan saat 14.00’te, zanlılar Y. K. ile B. D.’nin de aynı gün saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi.

Polis, Y. A.’nın üzerinde yapılan aramada bir gram kokain bulunduğunu, Y. K. ile B. D.’nin ortak kullandığı valizde yapılan aramada ise 0.5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan maddeler ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca B. D.’nin el çantasında içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, emarelerin analize gönderileceğini belirterek 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş. G., zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri verdi.