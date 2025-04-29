

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, öğretmen sendikalarının TEKNOFEST'i protesto etmesini, sosyal medya hesabından eleştirdi.



Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:

TEKNOFEST’İ PROTESTO…

ABD Başkanı Trump, Yapay Zeka için 2030 yılına kadar 500 Milyar Dolar bütçe ayırdıklarını açıkladı.

Çin’in Yapay Zeka İçin ayırdığı bütçe; 250 Milyar Avro…

AB’nin ayırdığı rakam ise 200 milyar avru.

Alay ettiğimiz Arap ülkesi BAE bile 50 milyar dolar ayırmış.

Niye? Tüm dünya Yapay Zeka’nın önemini biliyor. Herkes ona yatırım yapıyor.

E.. Bizde çocuklarımızı bilim ve teknoloji ile buluşturması gereken öğretmenlerin sendikası ne yapıyor peki? Bilim ve Teknoloji festivali olan Teknofesti protesto ediyor. Çocuklarınızı götürmeyin diyor.

Neydi o meşhur eylemlerin, meşhur sloganı;”Eller Yapay Zeka ile, biz geri zekalılarla uğraşıyoruz”

Vallaha doğru…