Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, engelli bireylerin yaşamın her alanına tam ve eşit katılımını sağlama konusundaki kararlılıklarını vurgulayan bir açıklama yaptı. Arıklı, günün önemine dikkat çekerek engelli vatandaşların karşılaştığı sorunların yalnızca bir “farkındalık” meselesi değil, devlet politikalarının merkezinde yer alması gereken bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

KKTC genelinde özellikle ulaşım, erişilebilirlik ve kamu hizmetlerine eşit erişim alanlarında eksikliklerin bulunduğunu dile getiren Arıklı, bakanlık olarak yürütülen tüm projelerde engelli bireylerin ihtiyaçlarının öncelikli bir ilke olarak ele alındığını belirtti. Arıklı, yollar ve toplu taşıma düzenlemelerinden havalimanı çalışmalarına ve dijital dönüşüme kadar her adımda erişilebilirliği artırmaya yönelik yaklaşım benimsediklerini söyledi.

Gerçek kalkınmanın, toplumun her bireyinin onurlu, bağımsız ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesiyle mümkün olduğunun altını çizen Arıklı, engelli bireylerin topluma katılımı için emek veren kurumlar, aileler ve gönüllülere teşekkür etti. Engellerin, dayanışma ve ortak iradeyle aşılabileceğini belirten Arıklı, daha kapsayıcı bir gelecek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.