Lefkoşa Merit Otel’de yer alan seminere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı kaymakamalar ve bürokratlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Meteoroloji Dairesi tanıtım videosunun gösterimiyle başlayan seminerde sırasıyla Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ercan Havaalanı Meydan Meteoroloji Sorumlusu Mehmet Varoğlum, “Meteorolojinin Havacılıktaki Kritik Önemi” konulu sunum gerçekleştirdi.

Seminerde daha sonra, yeni personele hizmet içi eğitim belgesi, kursları veren personele ve seminere katkı yapan kişilere de teşekkür belgesi verildi.

Güneş: “Meteoroloji radarına sahip olmamamızın zamanı geldi”

Seminerin açılışında ilk konuşmayı yapan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Meteoroloji Dairesi’nin 1974 yılında kurulduğunu, Daire’nin 1992’de yasası hazırlanarak teşkilatlandırıldığını kaydetti.

Daire’nin gerçekleşen ve gerçekleşecek meteorolojik olayları gözlemleyip tahminler yapmak ve kara, hava ve deniz ulaşımına askeri ve sivil halka kaliteli, süratli ve güvenilir hizmet sunmak amacı güttüğünü kaydeden Güneş, Daire’nin görevlerini, personel sayısını, yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı.

Daire’nin hizmet alanlarının oldukça geniş olduğunu dile getiren Güneş, tarım ve hayvancılık, kara, hava ve deniz ulaşımı, inşaat, sigorta, gemicilik, turizm ve sanayi sektörünün yanı sıra savunma, eğitim, ormancılık, polis, adil makamlar ve üniversiteler gibi çok çeşitli alanlara da hizmet verdiğini söyledi.

Sinan Güneş, küresel iklim değişiklikleriyle birlikte meteoroloji biliminin öneminin her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çekerek, “İklim şartlarındaki değişiklikler etkili hava hadiselerini de beraberinde getirmektedir ve hava olayları son dönemde daha şiddetli ve daha sık aralıklarla gerçekleşmeye başlamıştır. Bu sebeplerden ötürü devlet olarak bir meteoroloji radarına sahip olmamamızın zamanı gelmiştir.” dedi.

Meteoroloji radarına sahip olunmasıyla hangi tür hava hadisesinin hangi noktaya ne kadar şiddette, sürede ve miktarda etki edeceğinin önceden tespit edilerek daha sağlıklı uyarıların yapılmasının mümkün olabileceğini kaydeden Güneş, bu sayede oluşacak zarar ve ziyanın tedbir alarak önlenebileceğini belirtti.

Sismoloji bölümünde ise depremler hakkında anında bilgi edinildiğini dile getiren Güneş, bölümün 7/24 çalışma yaptığını kaydetti.

Güneş, konuşmasının sonunda Daireye hizmet veren personele ve seminerin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Sarp: “Doğal afet diye bir şey yoktur. Yetersiz altyapı vardır”

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı ana sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 23 Mart’ın her yıl Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlandığını kaydetti.

Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın kurulduğu yıldan beri meteoroloji mühendisliği alanına giren her türlü konuda bilimsel çalışma yapmak gibi amaçlarla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sarp, meteoroloji biliminin akla gelebilecek her sektör ve her canlı ile alakası olduğunu belirtti ve “Çünkü bizim işimiz havadır, aldığımız nefestir, içtiğimiz sudur..” ifadelerini kullandı.

Sarp, “İklim değişimine bağlı olarak meydana gelen ve şiddetini artırarak devam etmesi beklenen ekstrem hava olayları hepimize göstermiştir ki meteorolojik verileri dikkate almadan attığımız her adım bize zarar olarak geri dönmektedir.” diyerek, imar planlarının hazırlandığı sırada her türlü altyapı, üstyapı çalışmaları ve ÇED raporlarının hazırlanmasında meteorolojik verinin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Meteorolojik radarın ülkelerin vazgeçilmesi olduğuna vurgu yapan Mediha Orun Sarp, “Ne yazık ki bizim ülkemizde henüz bir meteorolojik radarımız yoktur.” dedi.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, afet yönetiminin önemine de değinerek, “Unutulmamalıdır ki doğal afet diye bir şey yoktur. Yetersiz altyapı vardır. Afete dirençsiz çarpık kentleşme vardır, bilim yok sayma vardır ama doğal afet diye bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında, dünyanın en eski mesleğinin meteoroloji mühendisliği olduğunu dile getirerek, insanların tarih boyunca hava şartlarını gözetleyerek yaşamaya çalıştığını kaydetti.

“Günümüzde artık tecrübelerle birlikte teknolojinin de desteğiyle bu konuda eğitim almış kişilerle insanoğlu daha olumlu bir şekilde meteorolojik çalışmalarda bulunuyor.” diyen Arıklı, teknolojik gelişmelere rağmen iklim değişikliğinin insanoğlunun yaptığı çalışmalar neticesinde dünyanın ileriki yüz yılda en büyük tehlike olacağını kaydetti.

Hayatın bütün alanlarının meteoroloji ile iç içe olduğunu dile getiren Arıklı, KKTC’de meteorolojinin ihmal edilerek çok ciddiye alınmadığını söyleyerek, “Biz elimizden geldiğince zaman içinde oluşan bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye ile çeşitli alanlarda yapılan iş birliklerinin Daire’nin daha geniş imkanlara kavuşması için yaptıkları çalışmaların devam ettiğini dile getiren Arıklı, en önemlisinin ise Ercan Havaalanına yapılacak meteoroloji kulesi olduğunu vurguladı ve gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.

Daire’nin yeni binaya kavuşturulması için de gerekli çalışmaların yapıldığını dile getiren Arıklı, personelin daha iyi şartlarda çalışmasının da kendilerini asli görevi olduğunu söyledi.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, Meteoroloji Günü’nü kutlayarak, ülkenin her yerinde doğru bilgilerin toplanabilmesinin geliştirilmesinde mali ve yasal düzenlemeler gerektiğini kaydetti.

Ülkede yaşanabilecek doğal afetlere karşı imkanların artırılması için ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması gerektiğini söyleyen Tatar, mühendislerin hizmetlerinin önemine işaret etti. Tatar, Doğu Akdeniz’in önemli noktasında olan Ercan Havaalanı ve limanlara yapılması gereken yatırımların önemine de dikkat çekti.

İklim değişikliğiyle meydana gelen doğal afetlerin ciddi tehlike olduğunu dile getiren Tatar, ülkede bu tehlikelere hazırlık olunması gerektiğini kaydetti.

Büyük ülkelerin yaşadığı doğal afet sıkıntılarına da değinen Tatar, doğal afet karşında imkânların ve ne kadar müdahale edilebileceğinin önemli olduğunu kaydederek, yatırım ve tedbirlerle doğal afetlerin önlenebilmesi gerektiğini belirtti.

KKTC’nin kendi orman ve doğal bitki örtüsünü koruyarak çevreye ve ormanlara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Tatar, Meteoroloji Dairesine yapılacak doğru yatırımlarla tehlikelerin öngörülerek önlem alınmasının önemli olduğunu kaydetti.