Rum liderin hiçbir şey vermeden her şeyi almak istediğini söyleyen Arıklı, "Bu konuda sayın Erhürman'dan istekte bulunduk" dedi.

Güney Kıbrıs ve KKTC arasında enerji konusunun konuşulması gerektiğini söyleyen Arıklı, "İsrail- Kıbrıs- Girit- Yunanistan hattı pahalı ve AB'nin karşı çıkması gereken bir proje. Bunu öncelikle çözmeli ve Türkiye üzerinden enerji hattı ile adanın sorununu bütün olarak çözmeliyiz" dedi.

Konunun Erhürman'ın da gündeminde olduğunu belirten Arıklı şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanına desteğimizin tam olduğunu söylemem lazım. Sayın cumhurbaşkanı, ismini koymadan bir müzakere süreci yönetmek istiyor ve ortaya müthiş bir metodoloji koyuyor. Adına federasyon, konfederasyon ya da başka bir model ismi vermiyor. Bizim buna desteğimiz tam. Endişelerimizi ileterek toplantıyı tamamladık."