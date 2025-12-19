Üstel, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Rum Lider Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından siyasi partilerle yaptığı rutin görüşmeler kapsamında bugün ikinci görüşmelerini yaptıklarını söyleyen Üstel, Cumhurbaşkanı’nın kendilerine görüşme hakkında bilgi verdiğini, parti temsilcilerinin de bu doğrultuda görüşlerini aktardıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs sorununa ilişkin UBP olarak görüşlerinin net olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkeresi ve Cumhuriyet Meclisi’nde bu yönde alınan karara işaret eden Üstel, iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü olmadan Kıbrıs konusunu konuşmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Rum liderle son görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, siyasi eşitliğin kabulü ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ilerleneceği yönünde mesajların verilmesinden duydukları rahatsızlığı paylaşan Üstel, bu ifadelerden “federasyon” anlaşıldığını dile getirdi.

Bu konudaki tepkilerini ve “iki egemen eşit devlet temelinde çözüm” görüşlerini Erhürman’a ilettiklerini vurgulayan Üstel, bunun yanında iki toplumu rahatlatacak önlemlerin hayata geçirilmesinde katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, toplantının devam ettiği, Başbakan Üstel’in bir cenazeye katılmak üzere toplantıdan erken ayrıldığı kaydedildi.