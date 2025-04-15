Sabah bir TV programında Sibal Tatar ile ilgili söyledikleri üzerinden açıklama yapan Arıklı, "Sibel Tatar'ın yaptığı açıklamalar kendisini bağlar. Daha öncede açıkladığımız gibi onun açıklamalarının faturasını Sayın Tatar'a kesmek haksızlık olur." dedi.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Dün akşam Parti Meclisimiz toplandı ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendirdi. Toplantıda Partililerimiz, hassasiyetlerini ve özellikle de Sayın Sibel Tatar'ın açıklamalarına dair sezenişlerini dile getirdi.

Ben de Partimin bu hassasiyetini, bugün katıldığım bir TV programında dile getirdim.

Ne yazık ki açıklamamın her kesim tarafından kendi anlayışları doğrultusunda farklı kullanıldığını üzülerek görüyorum.

Meseleyi bir daha özetliyorum;

1)Partimiz Sayın Ersin Tatarın geçmişteki 4.5 yıllık performansından son derece memnundur.

3)Sayın Tatar, Partimizin de hassasiyetini dikkate alarak bağımsız aday olmaya karar vermiştir.

4)Sayın Tatar"ın 3 Partinin ortak adayı olması halinde, Partimiz tsrafından bütün gücü ile kendisini desteklenecektir.

5)Sibel Tatar'ın yaptığı açıklamalar kendisini bağlar. Daha önce