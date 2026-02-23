Bunlar da ilginizi çekebilir

19-22 Şubat 2026 tarihleri arasında meydana gelen olayda, zanlıların ikametgahın giriş kapısının kilidini değiştirip hasara uğrattıktan sonra mal sahibinin izni olmaksızın eve girerek kaldıkları ve mülke tecavüz ettikleri belirlendi.

Çatalköy’de Hz. Ömer Caddesi üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgaha, kalacak yerleri olmadığı gerekçesiyle G.E. (K-71) ve İ.Ö. (E-62) tarafından izinsiz girildiği tespit edildi.

