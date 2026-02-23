Çatalköy’de Hz. Ömer Caddesi üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgaha, kalacak yerleri olmadığı gerekçesiyle G.E. (K-71) ve İ.Ö. (E-62) tarafından izinsiz girildiği tespit edildi.
19-22 Şubat 2026 tarihleri arasında meydana gelen olayda, zanlıların ikametgahın giriş kapısının kilidini değiştirip hasara uğrattıktan sonra mal sahibinin izni olmaksızın eve girerek kaldıkları ve mülke tecavüz ettikleri belirlendi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam etmektedir.