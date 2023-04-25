Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gemikonağı Limanı’nın uluslararası tanınmışlığı olduğunu anımsatarak, bu noktanın yeniden liman olarak kullanılması için adım atacaklarını açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Tv’de yayınlanan Sabah Sabah programında Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

Arıklı şu anda kullanımda olmayan Gemikonağı Limanı için de fikirlerini açıkladı. Gemikonağı ve Gazimağusa Limanı’nın uluslar arası tanınmışlığı olduğuna vurgu yapan Arıklı, “Uluslar arası arenada iki liman var. Biri Mağusa Limanı diğeri de Gemikonağı limanı .. Gemikonağı atılı kalmış. Orayı da yakın bir zaman içerisinde ya özelleştirme yoluyla ya da kira yoluyla liman haline getirmemiz gerekiyor” dedi.. Güzelyurt’tan çıkan narenciyenin Gazimağusa’ya kadar taşındığını, bunun ekstra maliyeti dışında yolların da yıprandığını dile getiren Arıklı, “Gemikonağı her açıdan çok faydalı. Mutlaka orayı da hizmete alacağız. Ayrıca buranın derinliği de oldukça iyi durumda. Yapılacak yatırım sonrasında burası cruse gemilerinin de yaklaşabileceği bir noktadır” ifadelerine yer verdi.

Bunları konuştukları zaman insanların “hayal” deyip dalga geçtiğini söyleyen Arıklı, “Ama her şey hayalle başlar. Benim de hayalim Gemikonağı’nı bir an evvel bölgenin ve ülkenin hizmetine sokmak” dedi.

Limanlar özelleşecek

Girne ve Mağusa limanına ciddi sıkıntılar yaşandığını, buraların özelleşecek olmasından dolayı yıllardır 2 kuruş yatırım yapılmadığını kaydeden Bakan Arıklı, “Binalar çöküyor, hizmet yok, kamera sistemi yok. Turistin ilk geldiğinde karşılaştığı manzara maalesef bu” dedi.

Türkiye Özelleştirme İdaresi’nde uzmanlar çağırdıklarını ve bir rapor hazırlandığını anlatan Arıklı, “Raporda 2,5 yıl içerisinde Mağusa limanı gerekli tertibat alınmazsa ekonomik ömrü tamamlandı ve çökme tehlikesi olduğu yazıyor. Her türlü kaçakçılığın da yapılacağı bir yer. Kamera yok x ray cihazı yok. Sayın Başbakan talimatı verdi, çok acil şekilde bu iki limanı özelleştireceğiz.

“Özelleştirme yaparsam birilerini karşıma alacağım” denilerek inisiyatif alınmadı ve yıllardır top hep taca atıldı. Ama bu kez farklı. Özelleştirme Kurulu toplandı, start verildi. Yıl sonuna kadar orayı özelleştireceğiz. Yap-İşlet devret ya da işletme haklarının devri şeklinde olabilir. Buna Bakanlar Kurulu karar verecek” şeklinde konuştu.

Arıklı yapılan çalışmalarda tek bir liman için 100-150 milyon dolar arasında bir paraya ihtiyaç olduğunu, Girne ve Mağusa Limanları’na yapılacak toplam yatırımın 250-300 milyon dolar olacağını kaydetti. “Şartnameyi çok iyi hazırlamamız gerekiyor” diye Arıklı, Ercan Havaalanı özelleştirme ihalesinde yapılan hataların burada yapılmamasının önemine vurgu yaptı

Kaynak: KTV