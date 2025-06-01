Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Haber Türk’e röportaj verdi.

Arıklı, röportajında yaptığı bir açıklamayı da sosyal medya hesabı üzerinden şöyle paylaştı:

“KKTC’nin alternatifi federasyon değildir. KKTC tanınmayacaksa o zaman Tayvan modeli veya Nahçıvan modeli ile yolumuza devam ederiz…

Güney Kıbrıs, mülkiyet davaları ile temmuzdaki görüşmeleri sabote ediyor. Hristodulidis. Crans Montana’da masayı deviren aktörlerden biriydi. Temmuzdaki görüşmeler turistik bir gezi olmaktan öteye geçmez…”