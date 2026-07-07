YYK’dan yapılan açıklamada, Yayın Yüksek Kurulu’nun 13. dönem ilk toplantısında yapılan gizli oylamayla Başkanlığa Salih Can Doratlı, Başkan Yardımcılığına ise Hüseyin Gürlek’in seçildiği belirtildi.

Yeni dönemde, Salih Can Doratlı ve Hüseyin Gürlek yanı sıra Erkan Sökmez, Oğuz Karakartal, Direnç Civa Akgün, Hüseyin Gürşan, İbrahim Özejder, Neriman Saygılı ve Huri Yontucu görev yapacak.

-Doratlı: “YYK, toplumun doğru bilgiye erişim hakkının korunmasında önemli bir role sahip”

YYK Başkanı Salih Can Doratlı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, YYK’nin, ifade özgürlüğünün, yayıncılık etik ilkelerinin ve toplumun doğru bilgiye erişim hakkının korunmasında önemli bir role sahip olduğunu kaydetti.

Doratlı, görev süreleri boyunca öncelik verecekleri konuları işaret ederek, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, karar alma süreçlerinde şeffaflığın artırılması, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve yayıncılık alanındaki güncel ihtiyaçları dikkatle değerlendireceklerini vurguladı.

Doratlı, ayrıca, geleneksel yayıncılık ile yeni medya arasındaki değişen dengeleri, gençlerin medya tüketim alışkanlıklarını, çocukların korunmasına yönelik yeni gereksinimleri, yapay zekâ teknolojilerinin medya üzerindeki etkilerini ve uluslararası iyi uygulama örneklerini yakından inceleyeceklerini de açıkladı.

KKTC’nin uluslararası alanda çeşitli kısıtlamalar ve engellerle karşı karşıya olmasına rağmen uydu yayınları ve dijital iletişim araçlarıyla sesini dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırabildiğini belirten Doratlı, bu nedenle yayıncılığın yalnızca bir iletişim faaliyeti değil, aynı zamanda KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu kaydetti.

Doratlı, bu durumun YYK’ya ayrı bir sorumluluk yüklediğini de söyleyerek, “Yayınlarımızın kalitesi, güvenilirliği, çoğulculuğu, etik standartlara bağlılığı ve profesyonel niteliği; Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki görünürlüğü ve algısı açısından önem taşıyor.” ifadesini kullandı.