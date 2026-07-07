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Sürücüye, işlemiş olduğu trafik suçları nedeniyle toplam 12 bin 123,60 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 25 ceza puanı işlendi. Polis, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetim ve yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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Gazimağusa'da Eski Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halindeyken tehlikeli mahalde araç geçerek trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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