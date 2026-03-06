Bakan Arıklı, Bakanlık binasında çalışan kadın personelin odalarını tek tek ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti. Ziyaret sırasında kadın çalışanlara çikolata takdim eden Arıklı, emekleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Arıklı, kadınların kamu hizmetlerinde üstlendikleri görevlerin toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını, kadınların çalışma hayatındaki katkılarının hem kurumların hem de ülkenin ilerlemesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların toplumdaki yerinin ve katkılarının hatırlanması açısından anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Arıklı, tüm kadınların bu özel gününü kutladı.