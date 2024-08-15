Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetim Derneği Başkanı Özakıncı, derneğin 21 Eylül 2023’te tescillendiğini, üyelerinin ise Sivil Havacılık Dairesi Meydan Haberleşme Şube Amirliği personelinden oluştuğunu belirterek derneğin kuruluşu, amacı ve çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise havacılıkta bilgi yönetiminin çok önemli olduğunu, bu nedenle Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetim Derneği’nin kuruluşunu selamladığını, derneği kuranları tebrik ettiğini belirterek yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.