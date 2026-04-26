Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mormenekşe ve Beyarmudu köylerinde gençlere kırsal kesim arsalarının verildiğini duyurdu.

Arıklı, 150’den fazla gencin hak sahipliği belgelerini aldığını belirterek, gençlerin mutluluğunun dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Arıklı'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Durmak yok...

Dün yorucu, ama bir o kadar da neşeli bir gündü. Mormenekşe ve Beyarmudu köylerinde gençlerimize Kırsal Kesim Arsalarını verdik. Belgeleri alan 150 den fazla gencin yüzlerindeki mutluluk, görülmeye değerdi.

Sonrasında Partili bazı arkadaşlarla birlikte, Büyükkonuk ve Yedikonuk Köylerinde ev ziyaretlerinde bulunup, dostlarla kucaklaştık.

Bu ziyaretlerde karşılaştığım iki enstantaneyi Sevgili Mehmet Kibaroğlu yakalamış; Yeni doğmuş bir kuzunun ayağa kalkma çabası ve sarı-kırmızılı bir çiçek bahçesi…"