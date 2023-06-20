Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yol yapım çalışmalarıyla ilgili çalışmalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Lefkoşa trafiğini azaltmak için yıllar önce başlayan Kuzey Çevre Yol Projesi’nin büyük bir kısmının tamamlanarak hizmete açıldığını kaydetti.

Fakat Gönyeli bölgesinde yaşanan istimlak problemleri dolayısı ile Kuzey Çevre Yolu’nu Alayköy kavşağına bağlayan yol çalışmaların, uzun süredir ilerleyemediğini belirten Bakan Arıklı, “Anavatan Türkiye, bu dönemde istimlak için bize ciddi bir kaynak ayırmıştır” dedi.

Söz konusu kaynağın öncelikle Gönyeli’deki istimlak çalışmaları için kullanılacağını dile getiren Arıklı, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Son 10 günde 2. defa ülkemizi ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile KKTC Karayollarının durumunu detaylı bir şekilde ele aldık. İlk etapta Gönyeli Çemberindeki trafiği rahatlatacak Katlı Kavşak Projesi’nin uygulamaya konulması konusunda anlaştık. Girne-Lefkoşa Ana Yolu Katlı Kavşak Projesi tamam.

Ayrıca Bayram sonrası Türkiye'ye yapacağımız iade-i ziyarette, KKTC Karayolları Dairesi’nin gelişimi için ihtiyaç duyduğumuz teknik desteğin detaylarını da konuşacağız.

Gösterdiği anlayış, yaptığı ve yapacağı katkılar için mevkidaşım Sayın Uraloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum.”