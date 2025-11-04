Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün ve bugün Meclis’te yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Arıklı, dün meclisin yasama günü olduğunu belirterek, muhalefetin her zaman olduğu gibi “Nisabı bulun ve Meclisi açın” dediğini ifade etti. Ancak, bazı UBP milletvekillerinin yarattığı sıkıntılar nedeniyle hükümetin nisabı sağlamakta zorlandığını kaydetti.

Bugünün denetleme günü olduğunu hatırlatan Arıklı, normal şartlarda bu günlerde muhalefetin nisap sorunu çıkarmadığını, milletvekillerinin gündem dışı konuşmalarla iktidarı eleştirdiğini ve ilgili bakanların yanıt verdiğini belirtti.

“Bugün meclis tarihinde bir ilk yaşandı” diyen Arıklı, CTP’nin grup toplantısı kararına göre, dört milletvekilinin yurtdışında olmasına rağmen mecliste nisaba destek vermediğini açıkladı. Arıklı, bunun bugüne kadar denetleme günlerinde görülmemiş bir durum olduğunu vurguladı.

Arıklı, muhalefetin meclis bileşimini yaptırmamakla ne kazandığını bilmediğini ifade ederek, bu durum nedeniyle Pazartesi gününe kadar Meclis’in toplanamayacağını ve Pazartesi günü yasama ile denetleme günlerinin birleştirileceğini belirtti.