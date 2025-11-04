Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 28’incisi düzenlenecek Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde, İran ve KKTC’nin yanı sıra Türkiye’nin birçok şehrinden tiyatro toplulukları sahne alacak.

Yazarlığını, yönetmenliğini ve oyunculuğunu Abdullah Öztoprak’ın üstlendiği “Parçalayanım… Parçalarım” adlı tek kişilik oyun, 22 Kasım’da Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Tek perde olarak sahnelenecek ve 75 dakika sürecek dram türündeki oyun, Öztoprak’ın çocukluk yıllarında çatışma ve savaş ortamında yaşadığı travmaları sahneye taşıyor. Sanatçının kendi yaptığı heykel, tablo ve müziklerle desteklenen eser, video art kullanımıyla izleyiciye farklı bir sahne deneyimi sunuyor.

Metin düzenlemesi Abdullah Öztoprak ve Eser Dursun tarafından yapılan oyun, savaşın birey üzerindeki psikolojik etkilerini ve travmalarını sanat aracılığıyla izleyiciye aktarmayı hedefliyor.