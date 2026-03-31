Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, kanun hükmünde kararname gücüyle atılan adımın hem ekonomik hem de siyasi bir zorunluluk olduğunu söyledi. Arıklı, özellikle ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin izlediği tutum nedeniyle hükümetin başka bir seçenek bırakılmadığını savundu.

Hükümetin kendi yetki alanı içinde hareket ettiğini belirten Arıklı, kararın Mart ayı bitmeden, Nisan ayına sarkmadan alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Arıklı, “Elbette gönül arzu ederdi ki bu karar toplumsal bir uzlaşıyla alınsın. Ancak gelinen aşamada muhalefet partileri bize başka bir karar bırakmadı” dedi.

Muhalefetin meclis oturumlarını uzatarak süreci hem bugüne hem de Nisan ayına yayma stratejisi izlediğini ileri süren Arıklı, bu nedenle hükümetin farklı bir hareket alanı kalmadığını söyledi. Arıklı, önümüzdeki hafta pazartesi günü meclisin yasaları görüşmek üzere toplanacağını ve düzenlemelerin mutlaka geçirileceğini belirtti.

Bir haftalık süre kazandıklarını ifade eden Arıklı, bunun hem toplumsal gerginliğin önüne geçmek hem de siyasi olarak adım atmak açısından önemli olduğunu kaydetti. Ülkenin kaynaklarının ve maliyenin verebileceklerinin sınırlı olduğunu dile getiren Arıklı, tasarruf tedbirleri ve devlet gelirlerini artırmaya yönelik kararların da süreceğini söyledi.

Arıklı, kamuoyunun alınan kararları doğru anlaması gerektiğini vurgulayarak, uygulamanın neden yürürlüğe konulduğunun iyi yorumlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kıbrıs