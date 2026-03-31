23–29 Mart 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 51 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 2’si ölümle, 15’i yaralanmayla ve 34’ü hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 21 kişi yaralandı.

Kazaların sebepleri ise şu şekilde kaydedildi:

Süratli araç kullanmak: 18

Dikkatsiz sürüş yapmak: 11

Kavşakta durmamak: 8

Yakın takip: 9

Diğer etkenler: 5

Kazalar sonucunda toplam maddi hasar miktarı 1.947.500 TL olarak belirlendi. İlçelere göre dağılım ise şöyle:

Lefkoşa: 16

Gazimağusa: 8

Girne: 19

Güzelyurt: 4

İskele: 4

Aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 16.974 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2.699 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Tespit edilen suçlar şunlardır:

Sürat: 899

Mobil araç ile tespit edilen sürat: 64

Tehlikeli sürüş: 12

Dikkatsiz sürüş: 23

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 234

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 8

Alkollü araç kullanmak: 40

Cep telefonu kullanmak: 162

Emniyet kemeri takmamak: 84

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 128

Trafik ışıklarına uymamak: 25

Muayenesiz araç kullanmak: 104

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 78

Yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanmak: 6

Özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanmak: 6

Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak: 18

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 4

Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 55

Diğer trafik suçları: 813

Toplam 254 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.

Bu rapor, KKTC’de trafik güvenliği ve denetimlerin yoğunluğunu ortaya koyarken, sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğine dikkat çekiyor.