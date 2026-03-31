23–29 Mart 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 51 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 2’si ölümle, 15’i yaralanmayla ve 34’ü hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 21 kişi yaralandı.

Kazaların sebepleri ise şu şekilde kaydedildi:

  • Süratli araç kullanmak: 18
  • Dikkatsiz sürüş yapmak: 11
  • Kavşakta durmamak: 8
  • Yakın takip: 9
  • Diğer etkenler: 5

Kazalar sonucunda toplam maddi hasar miktarı 1.947.500 TL olarak belirlendi. İlçelere göre dağılım ise şöyle:

  • Lefkoşa: 16
  • Gazimağusa: 8
  • Girne: 19
  • Güzelyurt: 4
  • İskele: 4

Aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 16.974 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2.699 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Tespit edilen suçlar şunlardır:

Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Şahsa Yasal İşlem
İçeriği Görüntüle
  • Sürat: 899
  • Mobil araç ile tespit edilen sürat: 64
  • Tehlikeli sürüş: 12
  • Dikkatsiz sürüş: 23
  • Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 234
  • Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 8
  • Alkollü araç kullanmak: 40
  • Cep telefonu kullanmak: 162
  • Emniyet kemeri takmamak: 84
  • Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 128
  • Trafik ışıklarına uymamak: 25
  • Muayenesiz araç kullanmak: 104
  • Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 78
  • Yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanmak: 6
  • Özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanmak: 6
  • Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak: 18
  • Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 4
  • Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 55
  • Diğer trafik suçları: 813

Toplam 254 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.

Bu rapor, KKTC’de trafik güvenliği ve denetimlerin yoğunluğunu ortaya koyarken, sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğine dikkat çekiyor.