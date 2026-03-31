23–29 Mart 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 51 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 2’si ölümle, 15’i yaralanmayla ve 34’ü hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 21 kişi yaralandı.
Kazaların sebepleri ise şu şekilde kaydedildi:
- Süratli araç kullanmak: 18
- Dikkatsiz sürüş yapmak: 11
- Kavşakta durmamak: 8
- Yakın takip: 9
- Diğer etkenler: 5
Kazalar sonucunda toplam maddi hasar miktarı 1.947.500 TL olarak belirlendi. İlçelere göre dağılım ise şöyle:
- Lefkoşa: 16
- Gazimağusa: 8
- Girne: 19
- Güzelyurt: 4
- İskele: 4
Aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 16.974 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2.699 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Tespit edilen suçlar şunlardır:
- Sürat: 899
- Mobil araç ile tespit edilen sürat: 64
- Tehlikeli sürüş: 12
- Dikkatsiz sürüş: 23
- Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 234
- Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 8
- Alkollü araç kullanmak: 40
- Cep telefonu kullanmak: 162
- Emniyet kemeri takmamak: 84
- Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 128
- Trafik ışıklarına uymamak: 25
- Muayenesiz araç kullanmak: 104
- Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 78
- Yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanmak: 6
- Özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanmak: 6
- Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak: 18
- Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 4
- Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 55
- Diğer trafik suçları: 813
Toplam 254 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.
Bu rapor, KKTC’de trafik güvenliği ve denetimlerin yoğunluğunu ortaya koyarken, sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğine dikkat çekiyor.