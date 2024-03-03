Bakan Arıklı, geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta yaşanılan asrın felaketinin ardından, 21 Mart 2023’te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Meteoroloji Dairesi’nin deprem takip, çözümleme ve raporlama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla bir protokol imzalandığını hatırlatarak, önemli bir eksiğin giderilmekte olduğunu belirtti.

“TEKNİK ALTYAPI GELİŞTİRİLDİ”

Bakan Arıklı, ekibin ülkede bulunduğu süre içerisinde Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümü’nün kapasitesinin arttırıldığını, yeni bilgisayarlar ve yazılımlar sayesinde teknik altyapısının geliştirildiğini ifade etti.

Arıklı, yapılan çalışmalar çerçevesinde Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümü’nün uluslararası iletişim ağının geliştirildiğini, bu sayede deprem çözümlemelerinde daha fazla kaynaktan bilgi alınabileceğini ve daha etkin analizler yapılabileceğini kaydetti.

PERSONELİN EĞİTİM İHTİYACI KARŞILANDI

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümü’nde görevli jeofizik mühendisi ve teknik personel ile birlikte; Lefke, Alevkayası, Hisarköy ve Akdeniz’de bulunan istasyonlarda yapılan çalışmalar ve yeni kurulan yazılımlarla ilgili personele eğitimlerin de verildiğini aktaran Arıklı, Sismoloji Bölümüne bağlı dört istasyonda da iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.

Arıklı, yapılan çalışmalar nedeniyle Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve KKTC’ye gelen ekibe teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Sismoloji Bölümü’nün uzun yıllardır güncellenmeye ihtiyacı olan alet, cihaz ve yazılımlar güncellendi ve personelimizin eğitim ihtiyacı karşılandı. Deprem izleme ve analizi konusunda KKTC’nin kendi kendine yeterli hale gelmesi için verilen destek nedeniyle müteşekkiriz.”