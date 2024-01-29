Görüşmede Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile düzenledikleri yarışmalar hakkında bilgi alan Arıklı, “Ülkemizde futbldan daha fazla seyirci toplayan bu spor dalına devlet olarak daha fazla katkıda bulunmalıyız” dedi.

Bakan Arıklı, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun düzenlediği yarışmaların uluslararası nitelikte olduğunu ancak bütçe yetersizliği nedeniyle düzenlenen yarışların uluslararası standardın çok altında kaldığını ifade etti.

“Örneğin Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun düzenlediği drag yarışlarına Türkiye’den, Güney Kıbrıs Rum Kesiminden ve Yunanistandan yarışmacılar katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı için de oldukça önemli olan bu yarış organizasyonlarının hakkı verilmeli. Hükümet olarak gerekli desteğin sağlanması için ortaklarımla görüşeceğim” diyen Arıklı, Mustafa Özgökçen ve ekibine başarılar diledi.