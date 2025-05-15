Erhan Arıklı, “YDP, 2016 yılında kurulurken, Parti programında Kapalı Maraş önemli bir yer tutuyordu. YDP’nin programında Maraş ile ilgili formülü şöyleydi; “(Haklarımızı halel gelmeksizin) Maraş, Türk Yönetiminde, BM gözetiminde özel statüde eski mal sahiplerinin iskanına açılmalıdır…” dedi.

“YDP bu formülü geliştirirken, çeşitli üniversitelerde uluslararası hukuk alanında kariyer yapmış hocalarla da istişareler yapmıştı” açıklamasını yapan Arıklı, şöyle devam etti: “Bu formül, BM’nin 550 sayılı kararını ihlal etmeden. Maraş’ı Türk Yönetiminde iskana açmanın ve KKTC ekonomisine kazandırmanın formülü idi. Bu formülün detaylarını, geçtiğimiz dönemde Türkiye yetkililerine ve Türkiye Hariciyesine de anlatmıştık…

Bu formül, AİHM’nin 2010 yılında verdiği Demopoulos kararına uygun olarak hazırlanmıştı. Bilindiği gibi AİHM bu kararında Kuzeydeki malına dönmek isteyen Rumlara; TMK vasıtası ile iade, takas ve tazminat önermiş, bu 3 alternatifi de kabul etmeyen Rumlara ise sorunun çözümünü beklemelerini tavsiye etmişti.”

Arıklı, “Maraş boş olduğu için pekala Türk Yönetimi altında eski sahiplerinin iskanına açılabilirdi…” ifadelerini de kullandı.

Arıklı, “Bu formülde, Maraş üzerinde hak iddia eden Vakıfların Uluslararası Hukuk arenasında hakkını araması engellenmiyordu. Vakıflar Maraş üzerindeki hak iddiasını Uluslararası Mahkemelerde aramaya devam edecek, kazandığı takdirde bir şekilde tazmin edilecekti. Bu formülün pratiğini, 2018’de Kozanköy’de malına dönmek isteyen Rum Nikolas Skurdis’e başarı ile uygulamıştık” dedi.

Erhan Arıklı, “Burada yapılacak tek şey, Maraş’ın bir Bakanlar Kurulu kararı ile askeri bölge alanından çıkarılması ve TMK’ya devredilmesi idi… Gerisi çorap söküğü gibi gelecekti… Bence, mülkiyet meselesinde rövanşı almanın tam zamanıdır…” açıklamasını yaptı.