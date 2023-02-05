Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ifadesini değerlendirdi.

Oktay’ın açıklamasının ardından KKTC’nin adının değişme meselesinin gündeme oturduğunu kaydeden Arıklı, “Sayın Fuat Oktay’ın bu söylemi, rastgele söylenmiş bir söylem değildir. Düşünülmüş ve altı doldurulmuş bir söylemdir” dedi.

“PARTİMİZİN KURULDUĞU GÜNDEN İTİBAREN BU KONUYU GÜNDEME ALDIK”

Arıklı, YDP olarak partinin kurulduğu tarihten itibaren bu konuyu gündeme aldıklarını belirterek, “Bize göre devletimizin adı değişmeliydi” dedi.

Erhan Arıklı’nın devletin adının değişmesini istemesinin altında yatan gerekçeleri şu şekilde sıraladı:

1) ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ismi Annan Planı’nda BM’nin bize verdiği bir isimdi. Biz bu ismi kullanarak vakti zamanında İKÖ’ye üye olmuştuk. Yine bu ismi kullanarak ve Annan Planı döneminde bize verilen sözleri de hatırlatarak Kıbrıs Türk Devleti’ni dünyaya daha kolay tanıtabileceğimize inanıyoruz.

2)’Kuzey’ kelimesi, ülkeler için kullanıldığında bölünmüşlüğü çağrıştırıyor. Sanki aynı milletin yaşadığı ülke, siyasi nedenlerle bölünmüş ve iki ayrı ülke haline gelmiş gibi düşünülüyor. Doğu-Batı Almanya, Kuzey-Güney Yemen, Kuzey-Güney Kore vs. Oysa Kıbrıs’ta bölünmüş bir millet ve bölünmüş bir devlet yok. Dili, dini, ırkı, kültürü birbirinden farklı iki ayrı halk var. Araya kan girmiş iki ayrı halk. Bu haklardan biri self determinasyon hakkını da kullanarak 1983 te kendi devletini kurmuş bulunuyor. Kuzey-Güney Kıbrıs isimleri tıpkı Kuzey-Güney Kore gibi bölünmüşlüğü çağrıştırıyor. Madem ki iki ayrı Devlet tezinde ısrarlıyız, ‘Kuzey’ kelimesini siyasi olarak kullanmak bize göre doğru değildir.

3)KKTC adını değiştirmek için Anayasa değişikliği gündeme gelecektir. Bize göre bu bir fırsattır. Anayasa’yı değiştirmeye karar verirsek, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ön gördüğü Başkanlık sistemine de kolaylıkla geçebiliriz. Başkanlık sistemi ile ülkemizde de Güney Kıbrıs’taki gibi istikrarlı iktidarlar dönemini başlatabiliriz.

4)KKTC ismi, KKTC ve Türkiye düşmanları tarafından bilinçli bir şekilde "Ka-Ka Te-Ce" diye yazılmaktadır. Bu hainler, devletimizin ismini bu şekilde yazarak hem Türkiye'ye hem de KKTC ye hakaret etmektedirler. İsim değişikliği ile bu küfürbazların da Devletimize hakaret etmelerinin önüne geçmiş oluruz.”

“NETİCE İTİBARİ İLE KKTC İSMİ DEĞİŞMELİDİR”

Bu konunun sadece devlete inananlar tarafından tartışılması gerektiğini ifade eden Arıklı, “KKTC’ye inanmayanların da fikir beyan etmesi ve KKTC ismine sahip çıkması çok ilginçtir. Bana göre güzel bir gelişmedir. Netice itibari ile daha sıralayabileceğimiz pek çok nedenle KKTC ismi değişmelidir” dedi.