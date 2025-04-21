Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, "dost ve kardeş" Türki Cumhuriyetlerin hem Semerkant Bildirisi’ne imza atmalarının hem de Güney Kıbrıs’ta elçilik açmalarının üzücü olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de "çok ciddi bilgi kirliliği ve yanlışların" olduğunu dile getiren Arıklı, Güney Kıbrıs’ta elçilik açarak temas kuruduklarını, bunun üzücü olduğunu fakat Türki Cumhuriyetlerinin kendi içlerinde yaşadıkları sıkıntıları da bilmeden yorum yapmanın yanlış olduğunu belirtti.

Türk Cumhuriyetlerinin stratejik açıdan uluslararası arenada sığınacakları bir yere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Arıklı, bu ülkelerin uzun süre direndiğini fakat Çin’in, tarihi İpek Yolunu canlandırmak istemesi üzerine Türk Cumhuriyetlerinden ciddi tavizler koparacağının görüldüğünü söyledi.

Arıklı, 12 milyar dolarlık İpek Yolu ticaretinin önemine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bunun farkında olduğunu kaydetti.

AB’nin Türk Cumhuriyetlerine baskı yaptığını söyleyen ve Kırgızistan’a yapılan baskılara değinen Arıklı, AB’ye tepki göstermek varken Türk Cumhuriyetlerine saldırmanın doğru olmadığını kaydetti.

Şartlar olgunlaştığında KKTC’nin de tanınacağını dile getiren Arıklı, şartların olgunlaşmasına fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.