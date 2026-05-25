Kurban Bayramı nedeniyle çarşı ve mağazalarda hareketlilik yaşansa da bu yıl ailelerin alışveriş heyecanının yerini büyük ölçüde bütçe hesapları aldı. Özellikle çocuk bayramlıklarında görülen yüksek fiyatlar nedeniyle birçok aile alışverişe temkinli yaklaşırken, çocuklarını bayrama yeni kıyafetlerle hazırlamak isteyen ebeveynler bütçelerini zorlamak zorunda kaldı.

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle geçmişte gelenek haline gelen “baştan aşağı bayramlık” alışverişi, artık birçok aile için lüks haline geldi.

Vatandaşlar, önceki yıllarda bayram alışverişinin daha rahat yapıldığını ancak bugün mağazalara girerken bile fiyat düşünmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Özellikle birden fazla çocuğu olan aileler, bayram alışverişine çıkmadan önce detaylı bütçe hesabı yaptıklarını söylüyor.

Eskiden çocuklara kıyafet, ayakkabı ve aksesuarların birlikte alındığını belirten aileler, bugün ise çoğu zaman yalnızca birkaç parça ürünle alışverişi tamamlamaya çalışıyor.

Bir çocuk için bayram alışverişi 5 bin TL’yi aşabiliyor

Mağazalar ve online satış sitelerindeki fiyatlar incelendiğinde çocuk giyim ürünlerinde ciddi artış dikkat çekiyor. Çocuk elbiseleri ortalama 500 ila 1500 TL arasında değişirken, takım kıyafetlerin fiyatı 2 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Bayram alışverişinde ailelerin en fazla zorlandığı kalemlerden biri ise ayakkabı oluyor. Özellikle markalı çocuk spor ayakkabılarında fiyatlar 2 bin TL’ye yaklaşırken, günlük kullanım ayakkabılarında bile yüksek rakamlar dikkat çekiyor.

Bir çocuk için kıyafet, ayakkabı, çanta ve aksesuar birlikte düşünüldüğünde toplam bayram alışverişinin 4 ila 6 bin TL arasında değişebildiği belirtiliyor. Birden fazla çocuğu bulunan aileler için bu rakamın çok daha yukarı çıktığı ifade ediliyor.

“Eskiden birkaç çocuk rahatça giydiriliyordu”

Vatandaşlar, geçmiş yıllarda aynı bütçeyle birkaç çocuğun bayram alışverişinin yapılabildiğini ancak bugün tek bir çocuk için bile ciddi harcama gerektiğini dile getiriyor. Aileler özellikle ithal ürünlerin fiyatlarının sürekli yükseldiğini, dövize bağlı maliyetlerin doğrudan etiketlere yansıdığını belirtiyor.

Bazı ebeveynler çocuklarının üzülmemesi için kendi ihtiyaçlarından kısmak zorunda kaldıklarını söylerken, bazı aileler ise yalnızca ayakkabı ya da tek bir kıyafet alarak bayram alışverişini tamamlamaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Alışveriş alışkanlıkları değişti

Ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların alışveriş alışkanlıklarında da büyük değişim yaşanıyor. Birçok aile artık sezon sonu indirimlerini takip ediyor, kampanyaları araştırıyor ve taksitli alışverişe yöneliyor. Bazı vatandaşlar internet üzerinden daha uygun fiyat ararken, bazı aileler ise çocuklara tam kombin yerine yalnızca bir parça ürün almayı tercih ediyor.

Bayram alışverişini tamamen ertelemek zorunda kalan ailelerin de bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar özellikle çocuk kıyafetlerinde daha uygun fiyatlı seçenekler görmek istediklerini dile getiriyor.

Esnaf: Maliyetler sürekli yükseliyor

Esnaf ise fiyat artışlarının temel nedeninin döviz kuru ve maliyetler olduğunu söylüyor. Özellikle çocuk ayakkabısı ve markalı ürünlerde maliyetlerin son yıllarda ciddi şekilde yükseldiğini belirten satıcılar, buna rağmen vatandaşın alım gücünü korumak için mümkün olduğunca düşük kar oranlarıyla satış yapmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Bayram dönemlerinde ailelerin çocuklarını sevindirmek için imkanlarını zorladığını söyleyen esnaf, vatandaşın artık alışveriş yaparken çok daha dikkatli ve temkinli davrandığını da sözlerine ekliyor.