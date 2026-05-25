Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geride kalan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen insanların hala daha o dönemi konuşmasının kendi adına mutluluk verici olduğunu söyleyen Çeler, “Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen TDP’nin bakanlığının döneminin hatırlanıyor olması benim için bir yandan sevinç vericidir. Ama diğer taraftan da bir burukluk oluşuyor. Çünkü o zaman başlattığımız bu sürecin bizden sonraki dönemlerde devam ettirilmemiş olması ve kamu çalışanlar 1 Mayıs’ta tatilken, özel sektör çalışanlarının birçoğunun çalışıyor olması üzücüdür. Özellikle TDP’nin sosyal demokrat tavrı önemliydi ve her alanda emekçilerin hakkını savunmaya çalıştık. Belli ki bu toplumun hafızasına yerleşti. O günlerin anıldığını gördüğümde buruk bir sevinç yaşadım. Ancak uzaklar yakındır. Buralarda yeniden olma ihtimalimiz yüksektir. 2027 1 Mayıs neden yeniden tatil olmasın?” dedi.

Yaklaşan genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çeler, “Parti olarak biz uzun zamandır çalışıyoruz. Komitelerimizde parti manifestomuzun yenilenmesi, parti programımızın toparlanması ve toplumla paylaşacağımız seçim propaganda kitapçığımızla ilgili biz çoktan çalışmalarımıza başladık. Özellikle eğitim, sağlık, ekonomi, trafik, çevre, sanayi, üretim, yerel işgücü politikaları, çalışma yaşamı gibi her alanda TDP’nin sosyal devlet politikaları çerçevesinde yapacağımız çalışmaları biz neredeyse tamamlamış noktadayız. Bunun yanı sıra adaylarla ilgili de çalışmamız oldu. Partimize yeni katılan kişiler oldu. Günü geldiğinde herkes aday listemizi görecek. Genç adaylarla yürümeye çalışıyoruz çünkü bu ülkenin genç nesillerin enerjisine çok ihtiyacı var” dedi.

Konuşmasının devamında Çeler, “Tecrübeli ve tecrübeye önem vererek, geçmişle geleceği bir arada harmanlayarak siyaset yapabilecek bir grup arkadaşımızla birlikte aday listelerimiz dolacak ve toplumun karşısına çıktığımızda, TDP bu ülkenin üçüncü partisi olma hedefini kendisine koydu. TDP’nin grup kurabilecek bir rakamla hükümetin de kilit partisi olacak noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TDP, yaşanan tüm siyasi olumsuzluklara, siyasi sıkıntılara ve meclisteki tüm siyasi partilere baktığımızda alternatif partidir” dedi.

Programda ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Çeler, “Artık bu ülkenin ekonomide daha özel ve özerk bir sisteme geçmesi gerekiyor. Bunu yaparken de hibrit bir yöntemin kullanılması kaçınılmazdır. Tanınmamışlığın avantajlarını kullanabiliriz. Mikro düzede vergilerin düzenlenmesi, kayıt dışı konularında çalışma yapma, farklı alternatif vergi kaynaklarının artırılmasının yanında, Kuzey Kıbrıs’ın artık özel bir bölge olarak nasıl çalışacağını da artık tartışmak zorundayız. Biz düzen içerisinde aynı sistemle bir yere varabileceğimizi düşünürsek, o kapanın içinde tıkanır kalırız ve aynı sistem bizi de şuan ki hükümet gibi borçlanarak maaş ödeyecek noktaya düşürür. TDP olarak biz düzenin bir parçası olmaktan değil, değişimden yanayız. Bu ülkede her alanda yeniden yapılanmanın olmasından yanayız. O nedenle tüm çalışmalarımızı da uzman kişilerle yapıyoruz. Özellikle vergisini düzgü ödeyenlerin yakasına yapışmak yerine, vermeyenlerin peşine düşmek, hatta vergi oranlarını düşürerek ve tabana yayma konusundaki hesaplamalar ve çalışmalar, az önce bahsettiğim hibrit yönteme geçiş sürecine ulaşacağımız noktada bizi rahatlatacaktır. Diğer yandan makroekonomide hızlanacağımız ve uzun vadeli yöntemin hayata geçirilmesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.