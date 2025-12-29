Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, Anavatan Türkiye’mizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda ederek şehit olan kahraman polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temennilerimi iletiyorum.

Terörün her türlüsünü bir kez daha lanetliyor; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yoluna devam edeceğine olan inancımı vurguluyorum. Şehitlerimizin fedakârlığı asla unutulmayacak, aziz hatıraları milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır.”