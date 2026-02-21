Kıbrıs Gerçek’e konuşan Üstel, her zaman emekçinin yanında olduklarını belirterek, bugüne kadar çalışanlara ne talep ettikleri maaşın ne de istedikleri hakların tam anlamıyla verildiğini söyledi. Üstel, “Bu kadar zaman bir çok hükümetler geldi gitti hangisi emekçinin maaşını bizim istediğimiz noktaya getirdi ve hangisi bizim emekçiye verdiğimiz hakları verdi?” diye sordu.

OĞUZHAN HASİPOĞLU: EKTAM, HEM BAKANLIĞI HEM DE SENDİKAYI YOK SAYDI

Hasipoğlu ise Ektam yönetiminin hem bakanlığı hem sendikayı hem de çalışanları göz ardı ettiğini savundu. Tarihte ilk kez bakanlığın bir işveren hakkında polise şikâyette bulunduğunu ifade eden Hasipoğlu, işveren tarafının sendikayı istemediğini ve sendika ile temas kurmaktan kaçındığını öne sürdü.

Hasipoğlu ayrıca Salı günü Ektam'ın işçilerine yanıt vereceğini belirterek "Ya bu iş kopacak ya da uzlaşıya varılacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel de konuyla ilgili olarak bakanla istişare yaptıklarını belirterek, hükümetin işçilerin yanında olduğunu ve bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Fotoğraf: Kıbrıs Gerçek canlı yayını